Уже официально: создатели «Игры престолов» снимут новые эпизоды «Звездных войн»

Наконец-то глава компании Disney Боб Айгер подтвердил, что над следующими фильмами вселенной "Звездных войн", тизер девятого эпизода которых уже есть в сети, будут работать шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Об этом сообщает ComingSoon.

Отметим, что,согласно расписанию выхода новых фильмов Disney, первого фильма новой трилогии придется ждать целых три года. Боб Айгер назвал это "подходящим сроком" для того, чтобы "отдышаться, перезагрузиться и подготовиться".

Что касается Бениоффа и Уайсса, то они напишут и спродюсируют серию картин, которые не будут никак связаны ни с сагой о Скайуокерах, ни с еще одной трилогией, которую должен сотворить режиссер "Последних джедаев" Райан Джонсон. Ходят слухи, что она будет посвящена событиям, разворачивающимся в эпоху так называемой Старой республики.