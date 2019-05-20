Новинки этой недели: какие премьеры ожидают нас уже в этот четверг?

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Аладдин
Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.
Гори, гори ясно
Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?
Помпошки
Мечтая воплотить мечту всей жизни, разномастная группа обитателей дома престарелых создает свой клуб чирлидинга.