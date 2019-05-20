Пн, 20.05.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Новинки этой недели: какие премьеры ожидают нас уже в этот четверг?

Новинки этой недели: какие премьеры ожидают нас уже в этот четверг?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Aladdin (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Чем порадует эта неделя? Какие новинки ожидают киноманов? Kinozal.ee рассказывает!

Аладдин

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

Гори, гори ясно 

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?

Помпошки

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Мечтая воплотить мечту всей жизни, разномастная группа обитателей дома престарелых создает свой клуб чирлидинга.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ