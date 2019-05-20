«Наш дозор окончен»: Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк попрощалась с шоу, опубликовав пост в своем Instagram.
Глава «Матерь драконов» заняла всю мою взрослую жизнь. «Игра престолов» сформировала меня как женщину, как актрису и как человека... Теперь наш дозор окончен,
— написала Кларк.
Она также поблагодарила фанатов за поддержку и прикрепила фото актёрского состава сериала.
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Напомним, 20 мая выходит последняя серия финального сезона "Игры престолов". Многие зрители остались недовольны этой частью киносаги — сотни тысяч фанатов подписали петицию в адрес HBO, в которой требуют переснять восьмой сезон сериала.