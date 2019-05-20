Пн, 20.05.2019
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Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

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Alain Delon

ФОТО: GUILLAUME COLLET/SIPA / GUILLAUME COLLET/SIPA

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф вручили легендарному французскому актеру Алену Делону, передает РИА Новости.

Торжественная церемония награждения состоялась в воскресенье, после чего во Дворце фестивалей показали криминальную драму "Мсье Кляйн" 1976 года с Делоном в главной роли.

Как ранее рассказал актер, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.

ФОТО: GUILLAUME COLLET/SIPA / GUILLAUME COLLET/SIPA

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.

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