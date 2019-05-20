Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Торжественная церемония награждения состоялась в воскресенье, после чего во Дворце фестивалей показали криминальную драму "Мсье Кляйн" 1976 года с Делоном в главной роли.

Как ранее рассказал актер, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.

ФОТО: GUILLAUME COLLET/SIPA / GUILLAUME COLLET/SIPA