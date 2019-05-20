Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф вручили легендарному французскому актеру Алену Делону, передает РИА Новости.
Торжественная церемония награждения состоялась в воскресенье, после чего во Дворце фестивалей показали криминальную драму "Мсье Кляйн" 1976 года с Делоном в главной роли.
Как ранее рассказал актер, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.