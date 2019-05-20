Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон в третий раз выходит замуж

На этот раз избранником 34-летней артистки стал 36-летний комик и сценарист Колин Жост. По сообщению издания The Washington Post, влюбленные обручились. Правда, сама Скарлетт важное событие пока держит в тайне.

Заметим, что вскоре после развода с журналистом Роменом Дориаком, Йоханссон закрутила роман с Колином Жостом. Пара до помолвки встречалась два года. Для Скарлетт брак с Колином будет третьим по счету, в то время как Жост поведет избранницу под венец впервые.