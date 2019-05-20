Пн, 20.05.2019

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон в третий раз выходит замуж

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Colin Jost and Scarlett Johansson

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Звезда "Мстителей", актриса Скарлетт Йоханссон, которая в марте 2017-го рассталась с отцом своей дочери Роменом Дориаком, снова собралась замуж, пишет ТСН

На этот раз избранником 34-летней артистки стал 36-летний комик и сценарист Колин Жост. По сообщению издания The Washington Post, влюбленные обручились. Правда, сама Скарлетт важное событие пока держит в тайне.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Заметим, что вскоре после развода с журналистом Роменом Дориаком, Йоханссон закрутила роман с Колином Жостом. Пара до помолвки встречалась два года. Для Скарлетт брак с Колином будет третьим по счету, в то время как Жост поведет избранницу под венец впервые. 

ФОТО: Jordan Strauss / AP

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