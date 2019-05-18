«Форсаж: Хоббс и Шоу»: новый трейлер к боевику покоряет Cеть

В новой части серии фильмов «Форсаж» появился новый герой, которого сыграет Идрис Эльба. Во втором официальном трейлере, который появился на YouTube-канале кинокартины Fast & Furious, его можно увидеть довольно часто.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Также в представленном тизере показано значительно больше экшн-моментов, чем в предыдущем. В фильме есть все моменты, которые ждут настоящие ценители боевиков, а именно – погоня, взрывы, перестрелка. Однако режиссеры не забыли об еще одной важной составляющей – шутках.

В центре событий Деккард Шоу (Джейсон Стэтхэм), его сестра Хэтти (Ванесса Кирби), главный преступник Брикстон (Идрис Эльба) и Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон).

По сюжету, сестра Шоу украла у Брикстона вирус, который может уничтожить половину человечества. Преступник заметил пропажу и отправился на поиски важной потери. Чтобы преодолеть врага и спасти планету от уничтожения семействам Шоу и Хоббс придется объединиться и работать вместе. Для выполнения миссии новосозданная команда будет владеть самыми быстрыми автомобилями, самым могущественным оружием, а также помощью матерей главных героев.