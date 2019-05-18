«Форсаж: Хоббс и Шоу»: новый трейлер к боевику покоряет Cеть
Поклонники культового фильма «Форсаж» вскоре смогут насладиться девятой частью, которая будет называться «Форсаж: Хоббс и Шоу». Смотри новый официальный трейлер будущей киноленты!
В новой части серии фильмов «Форсаж» появился новый герой, которого сыграет Идрис Эльба. Во втором официальном трейлере, который появился на YouTube-канале кинокартины Fast & Furious, его можно увидеть довольно часто.
Также в представленном тизере показано значительно больше экшн-моментов, чем в предыдущем. В фильме есть все моменты, которые ждут настоящие ценители боевиков, а именно – погоня, взрывы, перестрелка. Однако режиссеры не забыли об еще одной важной составляющей – шутках.
В центре событий Деккард Шоу (Джейсон Стэтхэм), его сестра Хэтти (Ванесса Кирби), главный преступник Брикстон (Идрис Эльба) и Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон).
По сюжету, сестра Шоу украла у Брикстона вирус, который может уничтожить половину человечества. Преступник заметил пропажу и отправился на поиски важной потери. Чтобы преодолеть врага и спасти планету от уничтожения семействам Шоу и Хоббс придется объединиться и работать вместе. Для выполнения миссии новосозданная команда будет владеть самыми быстрыми автомобилями, самым могущественным оружием, а также помощью матерей главных героев.
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