Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон может стать новым Бэтменом

Однако вопрос этот еще окончательно не решен. Постановщик Мэтт Ривз рассматривает и иные кандидатуры, например, участника серии фильмов о Людях Икс Николаса Холта. Отметим, что выбор молодых исполнителей роли стража Готэма объясняется тем, что Ривз собирается рассказать историю становления персонажа. Съемочный график пока не обнародован, ожидается, что режиссер приступит к работе либо в конце 2019 года, либо в начале 2020.

Не успела информация о выборе исполнителя главной роли появиться в СМИ, как фанаты начали создавать всевозможные петиции, требующие не доверять образ Бэтмена Паттинсону. Так, автор одной из них убеждает студию Warner Bros. "не повторять ошибки с Бэтфлеком", имея в виду актера Бена Аффлека, игравшего героя в неудачных фильмах Зака Снайдера. Другие призывают "не уничтожать окончательно киновселенную DC".