Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон может стать новым Бэтменом

Звезда саги «Сумерки» Роберт Паттинсон имеет все шансы сыграть Бэтмена в новом сольном фильме, посвященном супергерою из комиксов DC. Как сообщает издание Deadline, он возглавляет короткий список претендентов студии Warner Bros.
Однако вопрос этот еще окончательно не решен. Постановщик Мэтт Ривз рассматривает и иные кандидатуры, например, участника серии фильмов о Людях Икс Николаса Холта. Отметим, что выбор молодых исполнителей роли стража Готэма объясняется тем, что Ривз собирается рассказать историю становления персонажа. Съемочный график пока не обнародован, ожидается, что режиссер приступит к работе либо в конце 2019 года, либо в начале 2020.
Не успела информация о выборе исполнителя главной роли появиться в СМИ, как фанаты начали создавать всевозможные петиции, требующие не доверять образ Бэтмена Паттинсону. Так, автор одной из них убеждает студию Warner Bros. "не повторять ошибки с Бэтфлеком", имея в виду актера Бена Аффлека, игравшего героя в неудачных фильмах Зака Снайдера. Другие призывают "не уничтожать окончательно киновселенную DC".
Официальной реакции от представителей студии пока не последовало.