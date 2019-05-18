Наконец-то! В Сети появился первый тизер-трейлер фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы»

Напомним, что она была основана на сказке "Спящая красавица" и рассказывала историю колдуньи, наложившей проклятие на королевскую дочь.

Во второй серии снимались Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор, Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Элли Фаннинг, Эд Скрейн, Харрис Дикинсон, Имелда Стонтон, Лесли Менвилл, Кае Александр и другие актеры. Постановщик Хоаким Роннинг.

В Эстонии релиз "Малефисенты 2" состоится в октябре 2019 года. Напомним, что изначально студия Walt Disney планировала представить картину зрителям весной 2020 года, но затем перенесла премьеру на полгода.