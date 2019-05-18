Эмилия Кларк объяснила кровожадность Дейенерис Таргариен

В нем актриса Эмилия Кларк объяснила поведение ее героини — Дейенерис Таргариен. Та фактически расправилась с жителями Королевской гавани.

Эмилия Кларк объясняет, что Дейенерис просто довели. Она сорвалась, уничтожила армию Серсеи и мирное население Королевской гавани после череды предательств и смерти близких людей.

ФОТО: Helen Sloan / AP

Кларк, говоря о противоборстве разных чувств в душе у героини, привела в пример аллегорию на пирожные. Человек стоит перед ними, говорит себе, что больше не будет их есть, но тут же срывается.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures