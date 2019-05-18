Эмилия Кларк объяснила кровожадность Дейенерис Таргариен
Создатели «Игры престолов» опубликовали на своем Youtube-канале документальный фильм о съемках предпоследнего эпизода сериала.
В нем актриса Эмилия Кларк объяснила поведение ее героини — Дейенерис Таргариен. Та фактически расправилась с жителями Королевской гавани.
Эмилия Кларк объясняет, что Дейенерис просто довели. Она сорвалась, уничтожила армию Серсеи и мирное население Королевской гавани после череды предательств и смерти близких людей.
Кларк, говоря о противоборстве разных чувств в душе у героини, привела в пример аллегорию на пирожные. Человек стоит перед ними, говорит себе, что больше не будет их есть, но тут же срывается.
Эмилия Кларк — британская актриса театра и кино, получившая мировую известность после премьеры сериала "Игра престолов". Она появилась на свет в шумном и оживлённом Лондоне, однако детство провела вдали от британской столицы, в провинциальном Беркшире. Невероятную историю успеха актрисы читайте на сайте uznayvse.ru