Сб, 18.05.2019

Эмилия Кларк объяснила кровожадность Дейенерис Таргариен
Спойлеры!

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Emilia Clarke Game of Thrones (2011 -)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Создатели «Игры престолов» опубликовали на своем Youtube-канале документальный фильм о съемках предпоследнего эпизода сериала. 

В нем актриса Эмилия Кларк объяснила поведение ее героини — Дейенерис Таргариен. Та фактически расправилась с жителями Королевской гавани.

Эмилия Кларк объясняет, что Дейенерис просто довели. Она сорвалась, уничтожила армию Серсеи и мирное население Королевской гавани после череды предательств и смерти близких людей.

ФОТО: Helen Sloan / AP

Кларк, говоря о противоборстве разных чувств в душе у героини, привела в пример аллегорию на пирожные. Человек стоит перед ними, говорит себе, что больше не будет их есть, но тут же срывается.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Эмилия Кларк — британская актриса театра и кино, получившая мировую известность после премьеры сериала "Игра престолов". Она появилась на свет в шумном и оживлённом Лондоне, однако детство провела вдали от британской столицы, в провинциальном Беркшире. Невероятную историю успеха актрисы читайте на сайте uznayvse.ru

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