Стивен Кинг заступился за финальный сезон «Игры престолов»

Последний сезон популярного телесериала «Игра престолов» вызвал неодобрение зрителей лишь потому, что они не хотят прощаться с любимыми героями.
Такое мнение высказал американский писатель Стивен Кинг на странице своего микроблога в Twitter, добавив, что лично ему финальный сезон понравился.
По поводу концовки высказывают много негатива, но я думаю, что это из-за того, что люди просто не хотят никакого финала. Но знаете, как говорится, всё хорошее... (когда-нибудь заканчивается),
— написал он.
Ранее сообщалось, что более 270 тысяч фанатов «Игры престолов» подписали петицию в адрес HBO, в которой потребовали переснять финальный сезон киносаги.