На что сходить в кино на выходных: комедия с Джонни Деппом, драма о Теде Банди и хоррор «Играй или умри»

Простите за беспокойство

«Простите за беспокойство» — американская чёрная комедия режиссёра и сценариста Бутса Райли, ставшая его режиссёрским дебютом. Премьера фильма состоялась на Кинофестивале Сандэнс 20 января 2018 года.

Темнокожий житель Окленда Кассиус Грин живет в гараже у родного дяди, которого со дня на день могут лишить жилья за долги, поэтому парень устраивается туда, куда берут всех — в колл-центр. Обзванивая потенциальных покупателей, Кассиус сталкивается с тотальным безразличием, когда получает совет от бывалого коллеги использовать так называемый «белый голос». С этого момента его продажи растут, и жизнь меняется, но в это время недовольные системой оплаты коллеги решают устроить забастовку и основать профсоюз.

Ричард прощается

Американская комедийная драма режиссера Уэйна Робертса с Джонни Деппом в главной роли.

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться!

Играй или умри

Пара азартных геймеров Лукас и Хлоя решают принять участие в уникальном квесте «Паранойя», где игра переплетается с реальностью. Участники квеста оказываются в заброшенной психиатрической больнице и пытаются раскрыть головоломку, которая затягивает их в круговорот безумия и ужаса.

Красивый, плохой, злой

Тэд — неотразимый красавец. Устоять перед таким невозможно. Очаровательная Лиз и не устояла. Свидание на одну ночь переросло в долгие и замечательные отношения. Большинство девушек о подобном только мечтают. Внезапно Тэда арестовали, предъявив ему чудовищные обвинения. Но как поверить в то, что он, этот нежный, умный, элегантный мужчина… мог насиловать, убивать и расчленять несчастных женщин?! Ее родной и милый Тэд. Тэд Банди.

Та еще парочка

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь.

Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Волшебный парк Джун

Маленькая выдумщица Джун обнаруживает посреди леса удивительный парк развлечений. Ее поражают чудо-аттракционы, местные говорящие животные… и царящая здесь разруха. Джун выясняет, что парк порожден ее собственной фантазией, а значит, она одна способна привести его в порядок.

В метре друг от друга