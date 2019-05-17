Фото: Тэрон Эджертон и Элтон Джон представили байопик «Рокетмен» на Каннском фестивале

Представить «убийцу “Богемской рапсодии”» в Канны приехали Тэрон Эджертон, Ричард Мэдден и фактически герой картины, сам Элтон Джон, компанию им составили многочисленные коллеги-звезды – от Евы Лонгории и Джулианны Мур до Шейлин Вудли.

«Рокетмен» объединил блестящий состав британских актеров: главные роли исполняют Тэрон Эджертон, Ричард Мэдден, Джейми Белл, компанию им составляет Брайс Даллас Ховард. Действие в фильме затронет несколько лет и покажет весь путь превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии «Рокетмен» стартует уже через считанные недели – 7 июня 2019. А вот 25 мая состоится специальный предпоказ! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!