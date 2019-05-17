Пт, 17.05.2019
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«Как бабушка»: поклонники в ужасе от вида резко постаревшей Моники Белуччи

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Monica Bellucci (R) and Nicolas Lefebvre

ФОТО: VU/HAEDRICH/SIPA / VU/HAEDRICH/SIPA

Знаменитую актрису и топ-модель раскритиковали поклонники. По их мнению, Моника Белуччи плохо выглядит.

ФОТО: VU/HAEDRICH/SIPA / VU/HAEDRICH/SIPA

Поклонники артистки остались недовольны тем, как выглядит их любимица. Они отметили, что 54-летння Моника Белуччи, которая долгое время считалась эталоном женской красоты, сильно постарела.

ФОТО: VU/HAEDRICH/SIPA / VU/HAEDRICH/SIPA

Пользователи Сети заклевали знаменитость в своих комментариях. Они обратили внимание на то, что Моника Белуччи выглядит уставшей, и даже с помощью макияжа невозможно скрыть морщины на ее лице. "Очень ужасно, как бабушка", "Мне жаль, что Беллуччи потеряла свою красоту", "Годы не пощадили", "Вся в морщинах, даже косметика этого не скрыла", – написали критики.

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