«Как бабушка»: поклонники в ужасе от вида резко постаревшей Моники Белуччи

Поклонники артистки остались недовольны тем, как выглядит их любимица. Они отметили, что 54-летння Моника Белуччи, которая долгое время считалась эталоном женской красоты, сильно постарела.

Пользователи Сети заклевали знаменитость в своих комментариях. Они обратили внимание на то, что Моника Белуччи выглядит уставшей, и даже с помощью макияжа невозможно скрыть морщины на ее лице. "Очень ужасно, как бабушка", "Мне жаль, что Беллуччи потеряла свою красоту", "Годы не пощадили", "Вся в морщинах, даже косметика этого не скрыла", – написали критики.