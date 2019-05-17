Глаз не отвести: 53-летняя Элизабет Херли на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке
Элизабет Херли умеет очаровывать и на страницах своего профиля в Instagram, и на красных ковровых дорожках, пишет Popcornews.
Звезда серила «Члены королевской семьи» появилась на мероприятии, организованном благотворительным Фондом исследований рака молочной железы, и приковала к себе все взгляды.
Появление Элизабет на благотворительном мероприятии обосновано: еще в 1995 году актриса стала лицом всемирной Кампании против рака груди, запущенной корпорацией Estée Lauder. Каждый год Херли ездит по миру, чтобы привлечь общественное внимание к этому заболеванию и собрать средства необходимые для исследований. В 2009 году Фонд исследования рака молочной железы присвоил Элизабет гуманитарную награду за ее выдающийся вклад.