Глаз не отвести: 53-летняя Элизабет Херли на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке

Появление Элизабет на благотворительном мероприятии обосновано: еще в 1995 году актриса стала лицом всемирной Кампании против рака груди, запущенной корпорацией Estée Lauder. Каждый год Херли ездит по миру, чтобы привлечь общественное внимание к этому заболеванию и собрать средства необходимые для исследований. В 2009 году Фонд исследования рака молочной железы присвоил Элизабет гуманитарную награду за ее выдающийся вклад.