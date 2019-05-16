«Камуфляж и шпионаж»: как крутой шпион превратился в голубя

Лэнс Стерлинг - обходительный агент, работающий в поле. Он хорошо ловит преступников и классный человек. Между тем, Уолтер Бекетт неуклюжий совершеннолетний ботаник, который делает радикальные гаджеты и оружия. И если эта странная пара не может научиться работать в команде, весь мир в опасности.