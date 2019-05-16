Чт, 16.05.2019

«Камуфляж и шпионаж»: как крутой шпион превратился в голубя

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«Maskeeritud spioonid»

ФОТО: 20th Century Fox Animation

«Камуфляж и шпионаж» (англ. Spies in Disguise) — полнометражный анимационный фильм режиссеров Ника Бруно и Троя Квона. Главных героев картины озвучивают Том Холланд и Уилл Смит.

Лэнс Стерлинг - обходительный агент, работающий в поле. Он хорошо ловит преступников и классный человек. Между тем, Уолтер Бекетт неуклюжий совершеннолетний ботаник, который делает радикальные гаджеты и оружия. И если эта странная пара не может научиться работать в команде, весь мир в опасности.

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