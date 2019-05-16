Атака клонов: вышел трейлер фильма «Близнец», в котором молодой Уилл Смит пытается убить старого Уилла Смита

Впервые о фильме заговорили еще в 1997 году. Сначала на роль режиссера утвердили Тони Скотта, но он умер в 2012 году.

В итоге роль постановщика досталась Энгу Ли, который получил «Оскара» за фильм «Жизнь Пи». Эта картина, поставленная по одноименному роману Янна Мартела, была полностью снята с помощью хромакея.

Начать съемки «Близнецов» не могли из-за того, что 20 лет назад не существовало технологии, с помощью которой можно было бы создать убедительную копию Уилла Смита.

ФОТО: Photo Credit: Ben Rosenstein / Ben Rosenstein

Наконец в 2019 году этого удалось достичь — результаты компьютерного омолаживания актера, которому сейчас 50 лет, можно увидеть в трейлере.

Мировая премьера «Близнеца» намечена на октябрь. Кроме Смита в фильме сыграли Мэри Элизабет Уинстед («Корверфилд,10», «Фарго») и Клайв Оуэн («Дитя человеческое», «Больница Никербокер»).