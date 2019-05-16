Режиссeр «Соника в кино» решил изменить внешность героя после критики

Он пообещал внести коррективы в дизайн главного персонажа к выходу фильма в прокат.
Режиссeр фильма «Соник в кино» Джефф Фаулер ответил на критику фанатов, которая касалась внешнего вида главного героя. Зрители сочли его жутковатым и не соответствующим персонажу из компьютерной игры Sonic the Hedgehog.
Спасибо за поддержку. И за критику. Послание громкое и ясное… вам не нравится дизайн, и вы хотите, чтобы его изменили. Так и будет,
— обратился режиссёр к своим фанатам в "Твиттере".
Фаулер добавил, что компании Paramount и Sega хотят создать лучшую версию персонажа. Он пообещал внести коррективы в дизайн главного персонажа к выходу фильма в прокат.
Ожидается, что фильм "Соник в кино" выйдет на большие экраны в Эстонии в ноябре 2019 года.