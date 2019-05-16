Чт, 16.05.2019
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Режиссeр «Соника в кино» решил изменить внешность героя после критики

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Sonic the Hedgehog (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Он пообещал внести коррективы в дизайн главного персонажа к выходу фильма в прокат.

Режиссeр фильма «Соник в кино» Джефф Фаулер ответил на критику фанатов, которая касалась внешнего вида главного героя. Зрители сочли его жутковатым и не соответствующим персонажу из компьютерной игры Sonic the Hedgehog.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Спасибо за поддержку. И за критику. Послание громкое и ясное… вам не нравится дизайн, и вы хотите, чтобы его изменили. Так и будет, 

— обратился режиссёр к своим фанатам в "Твиттере".

Фаулер добавил, что компании Paramount и Sega хотят создать лучшую версию персонажа. Он пообещал внести коррективы в дизайн главного персонажа к выходу фильма в прокат.

Ожидается, что фильм "Соник в кино" выйдет на большие экраны в Эстонии в ноябре 2019 года. 

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