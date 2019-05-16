Самые ожидаемые фильмы июня: что посмотреть в кино в начале лета?

Люди Икс: Тёмный Феникс

Смотри в кинотеатрах Apollo c 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Rocketman

Смотри в кинотеатрах Apollo c 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

«Рокетмен» – это эпическая музыкальная фантазия об удивительной истории превращения гениального, но скромного пианиста Реджинальда Дуайта во всемирно известную суперзвезду по имени Элтон Джон, обо всех характерных для такого пути горестях и радостях, разочарованиях и победах.

«Рокетмен» – это еще и захватывающее путешествие в историю поп-музыки, до отказа наполненную всеми любимыми хитами Элтона Джона, которого играет многогранный Тэрон Эджертон («Kingsman»; «Эдди «Орел», 2016). Бесцеремонно вторгаясь в сны творческого человека, фильм на универсальном языке рассказывает о том, как некий мальчик из не вполне благополучной семьи, которая жила в забытом богом городе, становится одним из наиболее харизматичных в мире поп-культуры артистов. Самые отчаянные битвы Элтона Джона мы увидим через призму его терапевтической группы, в которой велась беспощадная расправа с демонами его прошлого, толкавшими гения на путь зависимостей и излишеств.

Мы всегда жили в замке

Смотри в кинотеатрах Apollo c 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Американская семья Блэквуд, живет в собственном доме недалеко от поселка Вермонт.

Они укрываются в своем мире от пересудов соседей, после того, как шесть лет назад в доме Блэквуд произошла загадочная трагедия: почти все ее члены были отравлены мышьяком. Две сестры и их престарелый дядя – все, что осталось от некогда большого клана.

Течение их закрытой жизни прерывает двоюродный брат, внезапно появляющийся на пороге дома. Он не только грозится раскрыть их тайну, но и получить их деньги.

Но, оказывается в загадочном доме не только ему есть, что скрывать…

Собачья жизнь 2

Смотри в кинотеатрах Apollo c 14 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей. Продолжение фильма «Собачья жизнь».

Отпетые мошенницы

Смотри в кинотеатрах Apollo c 14 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются. Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.

Men in Black International

Смотри в кинотеатрах Apollo c 14 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

Yesterday

Смотри в кинотеатрах Apollo c 28 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!