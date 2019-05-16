Актер из «Терминатора» и «Тора» погиб на трассе при загадочных обстоятельствах

Американский актёр израильского происхождения Айзек Кэппи трагически погиб в Аризоне на 42-м году жизни, сообщают местные СМИ. Как рассказал представитель полиции штата Барт Грейвс, смерть наступила при очень странных обстоятельствах: тело актёра было найдено на обочине автомагистрали №40. Со слов очевидцев, Айзек упал на дорогу с моста и тут же угодил под колёса пикапа.