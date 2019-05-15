«Мы всегда жили в замке»: вышел трейлер мистического триллера с Таиссой Фармигой и Себастьяном Стэном
Стэйси Пассон срежиссировала фильм по сценарию Марка Крюгера и Ширли Джексон. Фильм основан на одноименном романе Ширли Джексон («Призраки дома на холме») 1962 года.
Американская семья Блэквуд, живет в собственном доме недалеко от поселка Вермонт.
Они укрываются в своем мире от пересудов соседей, после того, как шесть лет назад в доме Блэквуд произошла загадочная трагедия: почти все ее члены были отравлены мышьяком. Две сестры и их престарелый дядя – все, что осталось от некогда большого клана.
Течение их закрытой жизни прерывает двоюродный брат, внезапно появляющийся на пороге дома. Он не только грозится раскрыть их тайну, но и получить их деньги.
Но, оказывается в загадочном доме не только ему есть, что скрывать…
Экранизация готического романа Шерли Джексон. Джексон считают одной из самых выдающихся создателей жанра неизвестности в американской литературе, а ее роман «Привидение Хилл Хауса» - один из лучших романов ужасов за всю историю!
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