Вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»: потерянный технологический рай

Пятый сезон будет короче предыдущих — всего три серии, как было в случае с самым первым сезоном.

Если судить по трейлеру, то один из эпизодов пятого сезона коснется темы повального увлечения людей соцсетями и интернетом, второй расскажет о жизни современной поп-звезды, а третий — о человеческих отношениях в мире новейших технологий.