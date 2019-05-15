Не оправдал надежд: пятый эпизод «Игры престолов» получил самые низкие рейтинги в истории сериала

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг эпизода «Колокол» оценивается в 47%. Для «Игры престолов» такой показатель является рекордно низким, учитывая, что за все десять лет ни одна серия не получала рейтинг ниже 75%. Эпизод посмотрели больше 12 млн зрителей, подавляющее большинство которых оказались недовольными сюжетом. Среди основных претензий поклонников были: окончание сюжетной линии Серсеи и Джейми Ланнистеров, «слив» Дейнерис Таргариен, сценарий батальной сцены, а также некачественная компьютерная графика.

Рейтинг восьмого сезона составляет 74% при том, что раньше самым «непопулярным» был первый сезон с рейтингом в 91%. «Короче говоря, все очень плохо», — написал один из пользователей в Twitter.