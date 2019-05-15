Не оправдал надежд: пятый эпизод «Игры престолов» получил самые низкие рейтинги в истории сериала
Для создателей сериала есть хорошая и плохая новость. Начнем с хорошей: эпизод «Колокол» установил рекорд по количеству зрителей. Однако радость руководства канала HBO омрачает факт того, что критики и поклонники признали пятую серию худшей в истории «Игры престолов».
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг эпизода «Колокол» оценивается в 47%. Для «Игры престолов» такой показатель является рекордно низким, учитывая, что за все десять лет ни одна серия не получала рейтинг ниже 75%. Эпизод посмотрели больше 12 млн зрителей, подавляющее большинство которых оказались недовольными сюжетом. Среди основных претензий поклонников были: окончание сюжетной линии Серсеи и Джейми Ланнистеров, «слив» Дейнерис Таргариен, сценарий батальной сцены, а также некачественная компьютерная графика.
Рейтинг восьмого сезона составляет 74% при том, что раньше самым «непопулярным» был первый сезон с рейтингом в 91%. «Короче говоря, все очень плохо», — написал один из пользователей в Twitter.
После премьеры пятого эпизода Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс объяснили зрителям мотивы персонажей, а также продемонстрировали, каких трудов создателям стоило снять «Колокол», но зрителей это не удовлетворило. Поклонникам осталось оценить заключительную шестую серию «Игры престолов» и узнать, кто займет Железный трон. И судя по их настроениям, шоураннерам сериала лучше быть как можно дальше от социальных сетей во время финала.