Новинки этой недели! Какие премьеры ожидают нас уже завтра?

Представляем новинки этой недели, премьеры которых состоится 16 мая!
Джон Уик 3
Сегодня, 15 мая в Apollo Solaris, состоится спецпоказ! Премьера уже завтра, 16 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Третья часть этой адреналиновой франшизы продолжает рассказ о суперкиллере Джоне Уике, за чью голову назначена цена в 14 миллионов долларов и за которым охотится целя армия алчных наемников. После убийства члена тайной гильдии ассасинов Джон Уик получает статус изгоя — экскомьюникадо, и теперь его на каждом шагу подстерегают самые жестокие киллеры со всего света.
Солнце тоже звезда
Премьера уже завтра, 16 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
В один волшебный день в знойном бурлящем жизнью Нью-Йорке с первого взгляда влюбляются друг в друга двое - поступающий в колледж романтик Даниэль Бэ и прагматичная девушка с Ямайки Наташа Кингсли. Искры сразу вспыхивают между этими незнакомцами, которые никогда бы не встретились, если бы их легонько не подтолкнула судьба. Но будет ли она достаточно благосклонна, чтобы превратить невезучих молодых людей в счастливо влюбленных? У Наташи осталось лишь несколько часов, ведь этот день может оказаться последним для нее в Нью-Йорке. Она пытается предотвратить депортацию своей семьи с тем же отчаянием, с каким борется с зарождающимися чувствами к Даниэлю, который столь же усердно пытается убедить ее в том, что они созданы друг для друга.
Танцуй сердцем
Премьера уже завтра, 16 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца – ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.