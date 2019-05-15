Новинки этой недели! Какие премьеры ожидают нас уже завтра?

Джон Уик 3

Солнце тоже звезда

В один волшебный день в знойном бурлящем жизнью Нью-Йорке с первого взгляда влюбляются друг в друга двое - поступающий в колледж романтик Даниэль Бэ и прагматичная девушка с Ямайки Наташа Кингсли. Искры сразу вспыхивают между этими незнакомцами, которые никогда бы не встретились, если бы их легонько не подтолкнула судьба. Но будет ли она достаточно благосклонна, чтобы превратить невезучих молодых людей в счастливо влюбленных? У Наташи осталось лишь несколько часов, ведь этот день может оказаться последним для нее в Нью-Йорке. Она пытается предотвратить депортацию своей семьи с тем же отчаянием, с каким борется с зарождающимися чувствами к Даниэлю, который столь же усердно пытается убедить ее в том, что они созданы друг для друга.