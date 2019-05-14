Красная дорожка: звезды со всего мира собрались на 72-ом Каннском кинофестивале

В этом году состав участников кроме как легендарным назвать нельзя: свои работы во Францию привезли Джим Джармуш, Квентин Тарантино, Теренс Малик, Ксавье Долан, Педро Альмодовар и многие другие. Каждый из них в свое время уже покорял Лазурный Берег, от чего нынешний конкурс обещает быть особенно ярким.

Самый первый Каннский кинофестиваль должен был пройти в 1939 году. Организовали его в пику Венецианскому киносмотру, потому что Италия в то время уже была под властью Муссолини, который сам влиял на распределение наград. Поэтому когда в 1938-м Гран-при достался «Олимпии» Лени Рифеншталь, разгорелся скандал, фестиваль покинули американская и британская делегации, и в результате Франция решила организовать собственный кинофорум с независимым жюри.

Правда, по понятным причинам первый смотр прошел только в 1946 году, а фильмом открытия стала лента «Берлин» Юлия Райзмана. Интересно, что в 1948 и 1950 годах фестиваль пришлось отменить из-за банального отсутствия денег на его проведение, а в 1968-м во Франции разразился социальный кризис, начались массовые демонстрации, поэтому показы были прекращены, а награды остались не вручены. А вот призы за 1939 год в Каннах все-таки раздали: в 2002-м организаторы решили исправить историческую несправедливость и показали семь картин, среди которых были «Волшебник страны Оз» и «Ленин в 1918 году» Михаила Ромма. Победителем же стал вестерн «Юнион Пасифик» Сесила Блаунта де Милля.