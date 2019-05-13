Наконец-то! В сети появилась дата выхода сериала «Ведьмак»

«Сделайте пометку в календаре! По слухам, первый сезон "Ведьмака" выйдет на экраны 20 декабря 2019 года. Говорят, что шоу уже продлили на второй сезон и съемки стартуют в январе 2020 года», — сообщил портал. Netflix не стал комментировать эту информацию, однако прежде Recapped не раз распространял слухи, которые в итоге оказывались правдой. Так, к примеру, за неделю до официального анонса портал объявил, что Геральта сыграет Генри Кавилл, а после сообщил, что на роль Йеннифер взяли Аню Чалотру. Хотя информация о премьере «Ведьмака» и не подтверждена, Recapped может оказаться прав и на этот раз, поэтому зрители могут ожидать выхода шоу уже в конце этого года.