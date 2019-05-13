Ух ты! В Apollo покажут советский фильм 1966 года «Республика ШКИД»

Фильм стал одним из лидеров кинопроката сразу после выхода в свет, и до сих пор пользуется заслуженным успехом у кинозрителей разных поколений. Главную роль – роль директора Школы имени Достоевского ВикНикСора – сыграл выдающийся актёр, народный артист России Сергей Юрский, которому в этом году будет посвящена кинопрограмма.