Ух ты! В Apollo покажут советский фильм 1966 года «Республика ШКИД»

На ставшем уже традиционным «Вечере кино» 30 мая в 20.30 в кинотеатре Apollo KinoAstri будет показан кинофильм «Республика ШКИД», снятый в 1966 году на киностудии «Ленфильм» режиссёром Геннадием Полокой по мотивам автобиографической повести Григория Белых и Леонида Пантелеева.
Фильм стал одним из лидеров кинопроката сразу после выхода в свет, и до сих пор пользуется заслуженным успехом у кинозрителей разных поколений. Главную роль – роль директора Школы имени Достоевского ВикНикСора – сыграл выдающийся актёр, народный артист России Сергей Юрский, которому в этом году будет посвящена кинопрограмма.
О фильме, об актерах, снимавшихся в ленте, расскажет кинокритик и историк кино Александр Поздняков.