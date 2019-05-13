Пн, 13.05.2019
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Фантастический хоррор «Гори, гори ясно» от Джеймса Ганна: смотри трейлер
В кино с 25 мая!

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Brightburn (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Что случится, если на Землю попадет младенец из другого мира, но вместо того чтобы стать героем человечества, он окажется кем-то куда более зловещим? 

Brightburn (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В «Гори, гори ясно» режиссер фильмов «Стражи Галактики» и «Слизняк» представляет неожиданную и ошеломляющую интерпретацию радикально нового жанра - супергеройского фильма ужасов.

История на стыке жанров, успевшая привлечь живое внимание аудитории пугающими видеороликами, рассказывает о Брэндоне Брейере (Джексон А. Данн) — мальчике из потерпевшего крушение на Земле комического корабля. Младенца обнаруживает обычная семья и растит как собственного сына. Подрастая, главный герой — своеобразная копия Кларка Кента — обнаруживает в себе впечатляющие сверхспособности. Он невероятно силён, умеет летать и обладает тепловым зрением, однако в отличие от криптонца, свои невероятные умения Брэндон решает употребить во зло.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 24 мая! 

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