Путеводитель по Каннскому фестивалю 2019: даты проведения, список фильмов и состав жюри

Даты проведения Каннского кинофестиваля

Канны-2019 стартуют во вторник, 14 мая; фестиваль продлится до субботы, 25 мая. Время начало официальной церемонии открытия во вторник – 20:30 по таллиннскому времени.

Затем будет представлен фильм открытия фестиваля – «Мертвые не умирают» от режиссера Джима Джармуша. В зомби-комедии снялись такие известные актеры, как Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Билл Мюррей и Стив Бушеми.

Расписание самых интересных красных дорожек

На Каннском кинофестивале-2019 нас, честно признаться, куда больше интересуют не фильмы, которые будут там представлены, а красные дорожки, которые в этом году – и это действительно хорошая новость! – соберут немало голливудских звезд. Конечно, стопроцентно подтвержденного списка звездных гостей у Канн нет, но вот на какие премьеры картин в рамках фестиваля стоит обратить внимание:

16 мая – премьера музыкального байопика об Элтоне Джоне «Рокетмен» с Тэроном Эджертоном и Ричардом Мэдденом (фильм будет представлен вне основного конкурса)

17 мая – премьера драмы Педро Альмодовара «Боль и слава» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

20 мая – премьера драмы «Семейный отдых», в главных ролях Мариса Томей, Брендан Глисон, Изабель Юппер

21 мая – премьера долгожданного фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» с Марго Робби, Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях

23 мая – традиционный благотворительный гала-прием amfAR Gala

24 мая – Сильвестр Сталлоне лично представит отрывки из нового «Рэмбо 5», а затем поучаствует в показе отреставрированной версии классики – «Рэмбо: Первая кровь»

25 мая в 19:15 (20:15 по тлн) – церемония закрытия и объявление победителей.

Список фильмов в основной программе Канн-2019

В основной конкурс вошел 21 фильм, причём в последний момент дирекция фестиваля добавила долгожданную картину Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Вот как выглядит полный список участников основной программы, которые будут бороться за Золотую пальмовую ветвь:

Фильм открытия:

«Мёртвые живые мертвецы», режиссёр Джим Джармуш

Основной конкурс:

«Боль и слава», режиссёр Педро Альмодовар

«Малыш Джо», Джессика Хауснер

«Маттиас и Максим», Ксавье Долан

«Молодой Ахмед», братья Дарденн

«Озеро диких гусей», Дяо Инань

«Отверженные», Ладж Ли

«Паразиты», Пон Джун-хо

«Портрет молодой дамы в огне», Селин Скьямма

«Вас не было дома», Кен Лоуч

«Сибил», Жюстин Трие

«Фрэнки», Айра Сакс

«Тайная жизнь», Терренс Малик

«Атлантика», Мати Диоп

«Ночной ястреб», Клебер Мендоса Фильо и Хулиано Дорнеллес

«Должно быть, это рай», Элиа Сулейман

«Свистуны», Корнелиу Порумбою

«Боже мой!», Арно Деплешен

«Предатель», Марко Белоккьо

«Однажды в Голливуде», Квентин Тарантино

«Мектуб, моя любовь 2», Абделатиф Кешиш

Вне конкурса:

«Лучшие годы жизни», Клод Лелюш

«Рокетмен», Декстер Флетчер

«Слишком стар, чтобы умирать молодым», Николас Виндинг Рёфн

«Диего Марадона», Азиф Кападиа

La belle epoque, Николя Бедос

Специальный показ:

Share, Пиппа Бьянко

For Sama, Ваад Аль-Катеб и Эдвард Уоттс

Family Romance, LLC, Вернер Херцог

«Томмасо», Абель Феррара

«Пусть будет закон», Хуан Соланас

«Знать, что ты жива», Ален Кавалье

Chicuarotes, Гаэль Гарсиа Берналь

«Кордильеры снов», Патрисио Гусман

«Лед в огне», Лейла Коннерс

«5Б», Дэн Краусс, Пол Хаггис

Программа «Особый взгляд»:

«Адам», Марьям Тузани

«Бык», Энни Силверстайн

«Дылда», Кантемир Балагов

«Жанна д’Арк», Брюно Дюмон

«Любовь моего брата», Монья Шокри

«Комната 212», Кристоф Оноре

«Ласточки Кабула», Забу Брайтман и Элеа Гобе Мевеллек

«Невидимая жизнь», Карим Айнуз

«Подъём», Майкл Ковино

«Солнце, которое никогда не заходит», Оливер Лакс

«Домой», Нариман Алиев

«Свобода», Альберт Серра

Papicha, Моня Меддур

Port Authority, Даниэлль Лессовиц

Summer of Changsha, Цзу Фэн

Zhuo Ren Mi Mi Миди Зед

«Невероятное нашествие медведей на Сицилию», Лоренцо Маттотти

«Однажды в Трубчевске», Лариса Садилова

Полуночный показ:

«Бандит, полицейский и дьявол», режиссёр Ли Вон-тхэ

«Вечный свет», режиссёр Гаспар Ноэ

Фильм закрытия

«Особенные», Оливье Накаш и Эрик Толедано

Состав жюри

В жюри основного конкурса 72-го Каннского кинофестиваля под председательством режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту вошли:

Эль Фаннинг (актриса, США)

Маймуна Н’Диайе (актриса, режиссёр, Буркина-Фасо)

Келли Райхардт (сценарист, режиссёр, США)

Аличе Рорвахер (сценарист, режиссёр, Италия)

Энки Билал (автор комиксов, режиссёр, Франция)

Робен Кампийо (сценарист, режиссёр, монтажёр, Франция)

Йоргос Лантимос (режиссёр, сценарист, продюсер, Греция)