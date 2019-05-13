Кинокритики рассказали, почему Тирион и Санса победят в «Игре престолов»

Сначала тотальное уничтожение Зла в виде Короля Ночи и его армии. Без причин, без комментариев. Просто это было необъяснимо, этого боялись, это было чистое, иррациональное Зло. И вот его нет. Следом лёгким движением нескольких пар рук на дно моря отправляется второй дракон. Драконам тоже не место в мире надвигающегося ренессанса, где правят машины,

— рассуждает Скурихина.

Бран, как считает Вероника, только подчёркивает своим поведением исчезновение мира магии, представителем коего младший Старк и является с тех пор, как обрёл статус Памяти Мира. «Прощаясь с Тирионом, он говорит важнейшую фразу: "Не стоит мне завидовать — я по большей части живу в прошлом". Как будто сама реальность сжимается до понятных, обозримых и приемлемых масштабов», — говорит журналистка.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Что до властителей семи королевств, то Вероника ставит сразу на двух персонажей. Причём не на очевидный дуэт Джона и Дейенерис, а на Сансу и Тириона. Дескать, они одни из немногих ключевых героев, кто банально имеет шансы на выживание. Как моральное, так и физическое.

«Смерть Серсеи очевидна. К ней едут брат, Джейме, и Арья: и хотя их отношение к Серсее кардинально разное, цель у них одна — усмирить её», — объясняет эксперт.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

К слову об Арье. Она тоже, согласно означенной теории, должна умереть. Как говорит Вероника, «не буквально, но физически она исчезнет». Как минимум потому, что и она тоже олицетворяет магию.

ФОТО: Helen Sloan / AP

Арья — последователь старых богов, которые наделили её способностью менять лица. После того как она исполнит два последних долга — расправится с Серсеей и поможет достойно уйти из жизни Псу, — ей ничего не останется, кроме как уехать снова в Браавос и посвятить себя умирающим богам, попросту уйти в небытие,

— легко расправляется с персонажем Вероника.

Дейенерис обозреватель аналогично пускает в расход. А за ней и внезапно еe возлюбленного. Не сможет, согласно теории Вероники, столь наивный и благородный персонаж стать достойным политиком, к тому же он «попросту скучный, чтобы драматургически претендовать на звание Верховного Правителя».

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В этом мире нет места и Дейенерис: она слишком верит в Драконов и своё предназначение. А не станет Дейенерис — не станет и Джона Сноу: слишком благородного и наивного в вопросах любви и власти. Его место — на Севере, в скитаниях, но никак не на троне, Железном,

— ставит точку Вероника Скурихина.

Виктор Зуев, журналист и признанный в комьюнити гиков, знаток фэнтези, высказался коротко. Он не стал называть своего фаворита, но уверен, что им точно будет не Джон Сноу, к которому плавно подводят шоураннеры и за которого ратует Москвитин.

Самым правильным и очевидным решением было бы посадить на Трон Джона Сноу. Кажется, до этого дошли и герои сериала. "Хороший правитель тот, кто не рвётся к власти", — кажется, так сказал Варис? Но именно поэтому Джон и не станет королём. В "Игре престолов", как мы уже убедились, не любят очевидных решений. Даже если это противоречит логике,