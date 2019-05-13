Кинокритики рассказали, почему Тирион и Санса победят в «Игре престолов»

Финальный сезон «Игры престолов» пересек экватор. Осталось всего два эпизода. А это значит, что кульминация восьмилетней истории — в самом разгаре.
Впереди — главные события, которые повергнут зрителей в шок или, наоборот, позволят спокойно выдохнуть. Миллионы поклонников наконец узнают, кто займёт Железный трон, что станет с натерпевшимися Старками и появятся ли новые драконы. Профессионалы поделились с Лайфом догадками о возможном финале.
Внимание! Ниже много спойлеров к последнему сезону «Игры престолов»!
В последнем эпизоде произошло не так много важных событий, но каждое — золото. Шоураннеры крайне толсто намекают, что добродушный Сноу будет греть самое важное кресло в мире "Игры престолов". Однако кинокритик Егор Москвитин, счастливчик и профессионал, кому лично довелось поболтать с Джорджем Мартином, рекомендует игнорировать простые подсказки HBO.
«Очевидные намёки ведут к ошибочным выводам», — назидательно подмечает Москвитин.
Тем не менее он тоже склоняется к тому, что Джон, который ничего не знает, станет королём семи королевств. Но не добровольно, а с подачи сестер. — Санса и Арья задумали свергнуть Дейенерис и не оставить Джону выбора,
— говорит кинокритик.
Москвитин предполагает, что Сансе в ближайших сериях уготована если не важнейшая, то точно одна из важных ролей. Дескать, это хорошо считывается в одном из интервью Софи Тернер, актрисы, сыгравшей старшую из сестер.
Однажды она сказала, что невероятно довольна тем, как закончится сериал для её героини. Если смотреть на "Игру престолов" под таким углом, можно увидеть, что сериал превратился в историю трансформации старшей сестры из подневольного человека в настоящую хозяйку своей судьбы. То есть очевидно, что она побеждает. Едва ли она займёт Железный трон, но почти наверняка получит удобный для себя монархический строй на Юге и станет править в Винтерфелле,
— рассуждает кинокритик.
Судьба Дейенерис тоже предрешена. Об этом, по мнению Егора, можно судить по интервью, в котором Эмилия Кларк призналась, что шокирована развязкой «Игры престолов».
Она подчеркнула, что Дейенерис запомнят именно по последним поступкам. Похоже, она сделает что-то плохое, и теория, согласно которой Мать Драконов станет безумной королевой, сбудется,
— предсказывает журналист.
Жаждущим больше узнать о судьбах ключевых персонажей Москвитин также рекомендует обратиться к предсказаниям из книг Джорджа Мартина — в них полно лёгких спойлеров. В качестве примера Егор приводит неизбежную смерть Серсеи. «Предсказано, что ее убьет Валонкар, то есть младший брат или младшая сестра. Причем не обязательно родные», — объясняет Москвитин.
Исходя из своего опыта и опираясь на наблюдения, в борьбе за престол Егор ставит на северян. «Править будут Старки: один на Юге, а другая на Севере», — заключил он.
Вероника Скурихина, проницательный кинообозреватель, завсегдатай съёмочных площадок и большая поклонница «Игры престолов», описывает сложившуюся в сюжете ситуацию аллегорично и комплексно. Она симпатизирует теории, согласно которой «Игра престолов» — это «сказка об уничтожении магии», в которой некий средневековый мир готовится к существованию в реальности.
Сначала тотальное уничтожение Зла в виде Короля Ночи и его армии. Без причин, без комментариев. Просто это было необъяснимо, этого боялись, это было чистое, иррациональное Зло. И вот его нет. Следом лёгким движением нескольких пар рук на дно моря отправляется второй дракон. Драконам тоже не место в мире надвигающегося ренессанса, где правят машины,
— рассуждает Скурихина.
Бран, как считает Вероника, только подчёркивает своим поведением исчезновение мира магии, представителем коего младший Старк и является с тех пор, как обрёл статус Памяти Мира. «Прощаясь с Тирионом, он говорит важнейшую фразу: "Не стоит мне завидовать — я по большей части живу в прошлом". Как будто сама реальность сжимается до понятных, обозримых и приемлемых масштабов», — говорит журналистка.
Что до властителей семи королевств, то Вероника ставит сразу на двух персонажей. Причём не на очевидный дуэт Джона и Дейенерис, а на Сансу и Тириона. Дескать, они одни из немногих ключевых героев, кто банально имеет шансы на выживание. Как моральное, так и физическое.
«Смерть Серсеи очевидна. К ней едут брат, Джейме, и Арья: и хотя их отношение к Серсее кардинально разное, цель у них одна — усмирить её», — объясняет эксперт.
К слову об Арье. Она тоже, согласно означенной теории, должна умереть. Как говорит Вероника, «не буквально, но физически она исчезнет». Как минимум потому, что и она тоже олицетворяет магию.
Арья — последователь старых богов, которые наделили её способностью менять лица. После того как она исполнит два последних долга — расправится с Серсеей и поможет достойно уйти из жизни Псу, — ей ничего не останется, кроме как уехать снова в Браавос и посвятить себя умирающим богам, попросту уйти в небытие,
— легко расправляется с персонажем Вероника.
Дейенерис обозреватель аналогично пускает в расход. А за ней и внезапно еe возлюбленного. Не сможет, согласно теории Вероники, столь наивный и благородный персонаж стать достойным политиком, к тому же он «попросту скучный, чтобы драматургически претендовать на звание Верховного Правителя».
В этом мире нет места и Дейенерис: она слишком верит в Драконов и своё предназначение. А не станет Дейенерис — не станет и Джона Сноу: слишком благородного и наивного в вопросах любви и власти. Его место — на Севере, в скитаниях, но никак не на троне, Железном,
— ставит точку Вероника Скурихина.
Виктор Зуев, журналист и признанный в комьюнити гиков, знаток фэнтези, высказался коротко. Он не стал называть своего фаворита, но уверен, что им точно будет не Джон Сноу, к которому плавно подводят шоураннеры и за которого ратует Москвитин.
Самым правильным и очевидным решением было бы посадить на Трон Джона Сноу. Кажется, до этого дошли и герои сериала. "Хороший правитель тот, кто не рвётся к власти", — кажется, так сказал Варис? Но именно поэтому Джон и не станет королём. В "Игре престолов", как мы уже убедились, не любят очевидных решений. Даже если это противоречит логике,
— заключил Зуев.