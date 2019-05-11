«Годзилла 2: Король монстров»: смотри новый захватывающий трейлер

В новой истории рассказывается о героических усилиях криптозоологического агентства "Монарх" и его сотрудников, пытающихся сдержать гигантских монстров, в том числе могучего Годзиллу, против которого выступают Мотра, Родан и его заклятый враг - трехголовый Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, которых считали лишь мифологическими существами, восстают вновь, чтобы определить в схватке, кто из них сильнейший, существование человечества оказывается под угрозой.