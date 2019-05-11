Возраст не помеха: в кино выходит комедия «Помпошки» с Дайан Китон в главной роли

Группа энтузиасток из пенсионного сообщества решает создать первую в Америке команду чирлидеров для женщин за шестьдесят. Танцовщицы-пенсионерки берут в руки помпоны и готовятся выйти на спортивное поле, веря, что возраст – не помеха мечте.

Это воодушевляющая комедия о Марте (Дайан Китон, "Книжный клуб", "Любите Куперсов"), и ее соседках Шерил (Джеки Уивер, "Вдовы", "Мой парень - псих"), Олив (Пэм Гриер) и Элис (Ри Перлман), доказывая, что никогда не поздно идти за своей мечтой.