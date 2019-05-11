Сб, 11.05.2019
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Возраст не помеха: в кино выходит комедия «Помпошки» с Дайан Китон в главной роли

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US actress Diane Keaton

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

Мечтая воплотить мечту всей жизни, разномастная группа обитателей дома престарелых создает свой клуб чирлидинга.

Группа энтузиасток из пенсионного сообщества решает создать первую в Америке команду чирлидеров для женщин за шестьдесят. Танцовщицы-пенсионерки берут в руки помпоны и готовятся выйти на спортивное поле, веря, что возраст – не помеха мечте.

Это воодушевляющая комедия о Марте (Дайан Китон, "Книжный клуб", "Любите Куперсов"), и ее соседках Шерил (Джеки Уивер, "Вдовы", "Мой парень - псих"), Олив (Пэм Гриер) и Элис (Ри Перлман), доказывая, что никогда не поздно идти за своей мечтой.

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