«Побег из Шоушенка» признан лучшим фильмом за последние 30 лет. Вот остальной список!

«Побег из Шоушенка» родился из коротенькой повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Сюжет книги и фильма во многом совпадает, но режиссер Фрэнк Дарабонт изменил несколько небольших, но важных для эмоционального восприятия киноленты деталей. В фильме глубже проработаны психологические портреты героев.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Сюжетная линия:

Бухгалтер Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) отправляется в тюрьму за убийство своей неверной жены и ее возлюбленного, но вину не признает. Там он знакомится со стареющим гангстером Редом, и становится правой рукой начальника тюрьмы. Через 20 лет он случайно узнает тайну убийства своей жены...

Кроме того в десятку лучших фильмов попали:

1. Побег из Шоушенка.

2. Титаник.

3. Форрест Гамп.

4. Парк юрского периода.

5. Список Шиндлера.

6. Король-лев.

7. Крепкий орешек.

8. Криминальное чтиво.

9. День независимости.

10. Гладиатор.

Лучшими актерами по результатам опроса стали:

1. Том Хэнкс.

2. Джонни Депп.

3. Морган Фримен.

4. Леонардо ди Каприо.

5. Лиам Нисон.

6. Идрис Эльба.

7. Майкл Кейн.

8. Том Круз.

9. Сэмюэл Л Джексон.

10. Джордж Клуни.

Лучшими актрисами названы:

1. Джуди Денч.

2. Джулия Робертс.

3. Мерил Стрип.

4. Кейт Уинслет.

5. Камерон Диаз.

6. Дженнифер Лоуренс.

7. Хелена Бонэм Картер.

8. Анджелина Джоли.

9. Николь Кидман.

10. Натали Портман.

Список лучших франшиз

1. Гарри Поттер.

2. Властелин Колец.

3. Джеймс Бонд.

4. История игрушек.

5. Звездные войны.

6. Джейсон Борн.

7. Пираты Карибского моря.

8. Голодные игры.

9. Шрек.

10. Мстители.