Мальчишки и девчонки: знаменитые дети актеры тогда и сейчас

Да что уж там греха таить, даже взрослые артисты далеко не всегда справляются с популярностью и ловят "звезду". Сегодня речь пойдет как раз о таких известных когда-то школьниках.

Юрий и Владимир Торсуевы

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Сыроежкина и Электроника из сериала для подростков советских времен «Приключения Электроника» сегодня можно узнать с трудом. Хотя, ничего удивительного, со времени съемок фильма прошло уже 40 лет. Сегодня близнецы время от времени продолжают сниматься, а также занимаются продюсерской и коммерческой деятельностью.

Яна Поплавская

ФОТО: KINOS

Красная шапочка в исполнении Яны Поплавской - одна из любимых сказочных героинь советских ребят, да и те, у кого детство пришлось на рубеж 90-х и 00-х тоже ее помнят и любят: веселая, озорная, находчивая. В настоящее время Яна работает на телевидение и больше известна как журналист и ведущая, хотя для многих она навсегда останется милой девчонкой в красном головном уборе.

Егор Дружинин

ФОТО: KINOS

Егор Дружинин начал свою карьеру артиста еще в далеком 1984 году, то есть аж 35 лет назад. Именно тогда на экраны вышел фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Вот с чего начинался путь того, кто сегодня говорит «Вы в танцах« и «Вы не в танцах».

Татьяна Проценко

ФОТО: KINOS

Если назвать имя и фамилию этой актрисы, то большинству они не скажут ни о чем. Тем не менее, именно Татьяна сыграла Мальвину в полнометражной сказке «Приключения Буратино» в 1975 году. Сегодня артистка больше известна как актриса дубляжа, к примеру, именно ее голосом говорят многие женские персонажи оскароносной ленты Ла-Ла-Лэнд.

Наталья Гусева (Мурашкевич)

ФОТО: KINOS