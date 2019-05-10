А часики-то тикают: смотри трейлер сериала «Хранители»

Создатель «Остаться в живых» и «Оставленных» Дэймон Линделоф взялся за эпохальный комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители». Но вместо прямой адаптации, как было в случае с фильмом Зака Снайдера, решил сделать свою историю в том же мире, где действуют те же законы.