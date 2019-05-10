Какая же она красавица! Сыгравшая Жасмин актриса влюбила в себя гостей на премьере «Аладдина» в Лондоне
В Лондоне состоялась долгожданная премьера сказочного фильма «Аладдин», которую посетили исполнители главных ролей, члены съемочной команды и приглашенные звезды. Смотри галерею!
Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.
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