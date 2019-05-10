ТОП-8 крутых мини-сериалов на любой вкус, о которых вы даже не слышали

Вот восемь достойных мини-сериалов, о которых вы, возможно, не слышали:

8. Озеро

Тихий шотландский городок до этого тревожили только туристы и журналисты, которых годами привлекала сюда легенда о лох-несском чудовище. Истерия по поводу невидимого монстра в озёрных глубинах давно пошла на спад, но тут городок снова попал в газетные заголовки по вине объявившегося там серийного убийцы.

Полицейский детектив Энн Редфорд берется за первое в её практике дело об убийстве, и расследование откроет неприглядные тайны многих жителей сообщества, включая и членов её семьи…

7. Живые и мертвые

Графство Сомерсет, 1894 год. Дом, который почти так же стар, как и окружающий английский пейзаж. Блестящая молодая пара наследует ферму. Они полны решимости вместе начать новую жизнь.

Но их появление в этом затерянном уголке Англии пробуждает странные, тревожные и опасные сверхъестественные явления, которые начинают угрожать их браку. Эта драма уходит корнями в суеверия сельского мира, в то время как наступающая промышленная революция срывает покровы с древних поверий…

6. Милдред Пирс

В центре сюжета — домохозяйка по имени Милдред Пирс, которая ушла от своего мужа-тирана и решила устроиться на работу официанткой. Всё бы хорошо, но у героини ещё и проблемы в отношениях с собственной дочерью.

Тем временем на страну обрушивается Великая депрессия, и дела у Милдред идут не лучшим образом…

5. Хэтфилды и МакКои

Это реальная американская история легендарной семейной вражды, которая длилась несколько десятилетий и почти развязала войну между Кентукки и Западной Виргинией. Сага начинается с Уильяма Андерсона Хэтфилда и Рэндала МакКоя. Близкие друзья и товарищи, ближе к концу Гражданской войны они возвращаются в свои дома.

И тут растущие напряжения, недопонимания и обиды начинают перерастать в тотальные войны между их семьями. Конфликт между кланами втянул в себя всех: друзей, соседей и множество людей, не имеющих отношения к происходящему…

4. Во плоти

Кирен Уокер — бывший зомби, человек, страдающий синдромом частичной смерти. В числе прочих покойников он ожил и превратился в ходячего мертвеца, а затем был помещён в больницу. Там его подлечили, снабдили косметикой для маскировки признаков разложения и отправили домой, к семье.

Родные Кирена проживают в городке, где ещё слышны отголоски страшной битвы с восставшими мертвецами, и большинство горожан не готовы принять вчерашних лютых врагов…

3. Новый день

Детектив Бретт Хоппер будет осуждён за убийство помощника окружного судьи Альберто Гарза. Он поймёт, что его подставили, и пустится в бега. Утром он проснётся, и всё будет сначала, только на этот раз он поступит иначе.

Ситуация будет повторяться до тех пор, пока Бретт не выяснит, кто его подставил, и не спасёт своих близких. У Хоппера есть одно преимущество: он помнит все события прошедших дней. Это нелегко, потому что и раны не заживают…

2. Ночной администратор

Бывший британский солдат Джонатан Пайн нанят сотрудницей разведки. Между двумя разведывательными организациями, базирующимися в Уайтхолле и Вашингтоне, существует альянс, который отправляет Пайна в синдикат по торговле оружием.

Он должен втереться в доверие торговца оружием, его девушки и подручного. Пайн и не представлял, какие секреты вскроет его новая работа…

1. Потерянная комната

Что, если весь мир устроен не так просто, как нам кажется? Что, если самые простые бытовые предметы обладают свойствами, которые не поддаются объяснению? И что если самый близкий человек оказался в плену этих мистических событий?