Пт, 10.05.2019

Пеннивайз вернулся: вышел долгожданный трейлер фильма «Оно 2»
Наконец-то!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Pennywise in "IT"

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA

Кинокомпания Warner Bros. Pictures наконец-то опубликовала долгожданный первый трейлер фильма ужасов "Оно 2", о котором мы писали ранее. Лента станет продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году.

Действие фильма "Оно 2" происходит через 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом. Герои первой истории уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.

Главные роли в продолжении сыграют: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан. Шведский актер Билл Скарсгард вновь сыграет роль клоуна Пеннивайза.

Режиссером ленты выступил Андрес Мушьетти. 

Смотри «Оно 2» в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 6 сентября! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ