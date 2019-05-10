Пеннивайз вернулся: вышел долгожданный трейлер фильма «Оно 2»
Кинокомпания Warner Bros. Pictures наконец-то опубликовала долгожданный первый трейлер фильма ужасов "Оно 2", о котором мы писали ранее. Лента станет продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году.
Действие фильма "Оно 2" происходит через 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом. Герои первой истории уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.
Главные роли в продолжении сыграют: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан. Шведский актер Билл Скарсгард вновь сыграет роль клоуна Пеннивайза.
Режиссером ленты выступил Андрес Мушьетти.
Смотри «Оно 2» в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 6 сентября! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!