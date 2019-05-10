Пеннивайз вернулся: вышел долгожданный трейлер фильма «Оно 2»

Действие фильма "Оно 2" происходит через 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом. Герои первой истории уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.