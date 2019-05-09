Пт, 10.05.2019
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Невозможно оторваться! На экраны выходит французская трагикомедия «Танцуй сердцем»

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ФОТО: promo

«Танцуй сердцем» — французская трагикомедия, главные роли в которой сыграли Райан Бенсетти, Фиорелла Кампанелла и Гийом де Тонкедек, пишет vokrug.tv.

Джозеф — танцор, страстно увлеченный хип-хопом. Однажды он решает попытать счастья в Париже. Вместе со своей подругой Эммой и лучшим другом Каримом Джозеф присоединяется к парижской команде Юрия, известного брейк-дансера, с целью победить в международном конкурсе хип-хопа.

Но все идет совсем не так, как ожидал Джозеф. Впереди его ждет предательство близких людей и неожиданный поворот в его карьере. Молодой человек откроет для себя мир классического танца и встретит прекрасную балерину Хлою. Так родится неожиданный союз между хип-хопом и классикой, который многому научит Джозефа и станет настоящим прорывом в мировом искусстве танца.

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца – ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.

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