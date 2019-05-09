Пт, 10.05.2019

Откуда берутся маньяки: смотри трейлер «Джокера» от DC

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«Joker»

ФОТО: IMDB

Студия Warner Bros выпустила большой трейлер своего главного хита 2019 года - фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом.

Ролик с хронометражом 2:24 дает представление, чему именно будет посвящена сольная лента о главном злодее Готэма.

Нам показана история маленького человека - Артура Флека, - которого не понимают окружающие, а сам он - чужой и лишний в огромном городе, том самом прогнившем Нью-Йорке, который режиссер фильма Тодд Филлипс даже не особо пытается маскировать под Готэм.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino с 4 октября 2019 года!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Смотри трейлер:
 

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