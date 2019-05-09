Джессика Честейн раскритиковала «Игру престолов»

Звезда «Тёмного Феникса» присоединилась к множеству недовольных зрителей. Однако Джессика Честейн раскритиковала не плохую компьютерную графику, неоправданные смерти или глупость персонажей, а одну конкретную сцену с Псом и Сансой Старк. Когда леди Винтерфелла ответила герою, что без Мизинца, Рамси Болтона и всех остальных тягот жизни она так бы и осталась пташкой на всю жизнь, Честейн с этим не согласилась. «Изнасилование — это плохой инструмент для развития персонажа. Оно никого не делает сильнее. Женщина не нуждается в насилии, чтобы превратиться в бабочку. Пташка всегда была Фениксом. Её сила исходит от неё самой», — написала звезда.