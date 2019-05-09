Новинки этой недели: боевик на основе реальных событий, Пикачу и комедия с Джонни Деппом

Экранизация бестселлера «Играй или умри»

Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «все — обман» и «один из вас умрёт».

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая!

Отвязная комедия «Простите за беспокойство»

Темнокожий житель Окленда Кассиус Грин живет в гараже у родного дяди, которого со дня на день могут лишить жилья за долги, поэтому парень устраивается туда, куда берут всех — в колл-центр. Обзванивая потенциальных покупателей, Кассиус сталкивается с тотальным безразличием, когда получает совет от бывалого коллеги использовать так называемый «белый голос». С этого момента его продажи растут, и жизнь меняется, но в это время недовольные системой оплаты коллеги решают устроить забастовку и основать профсоюз.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая!

Французская комедия «Pupille»

Тео был нежеланным ребенком для своей родной матери. Работники социальной службы делают все возможное, чтобы найти для него идеальных родителей.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая!



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Боевик, основанный на реальных событиях: «Отель Мумбаи: Противостояние»

Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» — гарантия безопасности. И каждый гость здесь — бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится… Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание…

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая!

Фильм для всей семьи: «Покемон. Детектив Пикачу»

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра- класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая!

Обязательно к просмотру: «Ричард прощается»

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться!



Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая!