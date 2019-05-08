Стало известно, когда на большие экраны в Эстонии выйдет «Малефисента 2»

Несмотря на то, что кинокомпания Disney не раскрывает подробностей сюжета «Малефисенты-2», поклонникам ленты недавно стали известны некоторые детали будущей картины.

Как сообщает портал Indiewire.com, секреты фильма «Малефисента: Владычица Зла» были частично раскрыты в ходе CinemaCon — одного из крупнейших мировых мероприятий, посвященных киноиндустрии.

Исполнительница главной роли Анджелина Джоли заявила: «В этом фильме мы задаем вопрос: достаточно ли Малефисента хороша, чтобы быть матерью Авроры?».

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После того, как принц Филипп, роль которого исполнит Харрис Дикинсон, возьмет принцессу Аврору в жены, они попадут в сложный и запутанный королевский мир, где правит и строит козни жестокая монархиня, мать Филиппа Ингрит.

«Аврора и Малефисента очень любят друг друга, но между ними пропасть. Малефисента по-прежнему настороженно относится к людям, и Авторе приходится самостоятельно справляться с бременем вступления в эту новую жизнь, однако это не то, что ей на самом деле нужно», — приводит издание слова исполнительницы роли Авроры Эль Фаннинг.

Вторая часть сказочной истории о лесной фее изначально должна была выйти на экраны 29 мая 2020 года, однако позднее дата начала проката была перенесена.