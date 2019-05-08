Видео: в Сети появился новый отрывок из яркой диснеевской сказки «Аладдин»
На канале Movieclips Coming Soon в YouTube разместили эпизод фильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи.
Главный герой, Аладдин, намерен завоевать сердце принцессы Жасмин и спасти мир от коварных замыслов визиря Аграбы Джафара. В ролике Аладдин ночью на ковре-самолете похищает Жасмин из ее дворца. Роли исполнили Мена Массуд, Наоми Скотт, Марван Кензари, Уилл Смит, Нуман Аджар, Назин Пэдрад, Билли Магнуссен.
В Эстонии фильм выйдет в прокат уже 24 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!