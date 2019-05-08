Ср, 8.05.2019
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  • Видео: в Сети появился новый отрывок из яркой диснеевской сказки «Аладдин»

Видео: в Сети появился новый отрывок из яркой диснеевской сказки «Аладдин»
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ФОТО: promo

На канале Movieclips Coming Soon в YouTube разместили эпизод фильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи. 

Aladdin (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Главный герой, Аладдин, намерен завоевать сердце принцессы Жасмин и спасти мир от коварных замыслов визиря Аграбы Джафара. В ролике Аладдин ночью на ковре-самолете похищает Жасмин из ее дворца. Роли исполнили Мена Массуд, Наоми Скотт, Марван Кензари, Уилл Смит, Нуман Аджар, Назин Пэдрад, Билли Магнуссен.

В Эстонии фильм выйдет в прокат уже 24 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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