Поклонникам сообщили дату премьеры «Аватара 2»

Поклонникам фильма "Аватар", о продолжении которого мы писали ранее, похоже, не суждено увидеть сиквел в ближайшее время. Дело в том, что компания Disney пересмотрела свои планы по выпуску новых фильмов в ближайшие годы. Это связано с получением прав на продукцию 21st Century Fox, пишет The Hollywood Reporter.

Так, все сиквелы фильма "Аватар", перенесены как минимум на один год. Премьера второй части франшизы теперь намечена на декабрь 2021 года вместо 2020 года, третья часть – на 2023 вместо 2021, четвертая – на 2025 год вместо 2024, пятый фильм – на 2027 вместо 2025 года.

Более того, появилась информация о следующих три эпизода "Звездных войн", премьеры которых запланированы на декабрь 2022 года, 2024 года и 2026 года соответственно. Более подробной информации о них пока нет.

А вот некоторые фильмы вселенной Marvel, которыми занималась компания Fox, пропали из расписания: это три картины без официальных названий (вероятно, они связаны с "Людьми Икс") и спин-офф о мутанта Гамбита. Хоррор "Новые мутанты", по информации СМИ, теперь должен выйти в апреле 2020 года, а не в августе этого года.

"Человек-паук: Вдали от дома", трейлер которого вышел на днях, также окажется последним фильмом киновселенной Marvel в этом году. Следующая часть франшизы запланирована на май 2020 года.