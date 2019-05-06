ТОП-7: какие фильмы сейчас лидируют в эстонском кинопрокате
Какие фильмы жители Эстонии предпочитали смотреть в кино на этих выходных? Представляем вас ТОП-7 лидеров кассовых сборов в период с 3 по 5 мая!
1. Мстители: Финал - на второй неделе: 12976, всего: 66116 зрителей (96 790,51€);
2. Большое путешествие - на первой неделе: 4779, всего: 4779 зрителей (25 235,37€)
3. Отт Тянак: Фильм - на четвертой неделе: 3752, всего: 77085 (24 832,01€)
4. Та еще парочка - на первой неделе: 3077, всего: 3077 (21 526,96€)
5. Волшебный парк Джун - на четвертой неделе: 2105, всего: 24991 (11 398,58€)
6. Красивый, плохой, злой - на первой неделе: 1897, всего: 1897 (12 594,70€)
7. Миллиард - на третей неделе: 1498, всего: 8651 (10 655,88€)