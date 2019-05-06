Самый ожидаемый ужастик мая: смотри новый трейлер «Ма»

Однажды у входа в магазин к ней обращается недавно приехавшая в эти места девушка-подросток Мэгги (Диана Сильверс, «Стекло») и просит купить ей и ее друзьям выпивку. А Сью Энн усматривает в этой ситуации возможность заполучить себе новых наивных друзей, пусть и несовершеннолетних.

Чтобы деточки не шатались пьяными по городу или, не дай бог, не попались за рулем полиции, она предлагает ребятам идти веселиться к ней в подвал. Только в доме есть четыре правила: кто-то из компании должен оставаться трезвым, сквернословить запрещено, по лестнице подниматься нельзя, а ее надо звать Ма.