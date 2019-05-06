Картина «Мстители: Финал» опередила «Титаник» по кассовым сборам

Сообщается, что за минувшие выходные финальная часть «Мстителей» заработала в Северной Америке еще 145 млн долларов и более 282 млн долларов в мировом прокате. При этом бюджет ленты составляет 356 млн долларов.

В американском прокате «Титаник» пока опережает «Мстителей 4» на 40 млн долларов, однако, совершенно очевидно, что и это достижение будет побито в течение двух-трех дней.

Аналитики кинорынка прогнозируют, что «Мстители. Финал» смогут побить кассовый рекорд «Аватара», который 10 лет назад заработал почти 2,8 млрд долларов. Также отмечается, что блокбастер от Marvel преодолел отметку в 2 млрд за 11 дней, в то время как «Аватару» понадобилось для этого 47 дней.