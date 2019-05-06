46-летний Джуд Лоу женился: вот его избранница

Избранницей актера стала 32-летняя Филиппа Коэн, с которой британец встречался около четырех лет. Тайная свадьба состоялась в Лондоне 30 апреля и была довольно скромной.

Как пишут местные СМИ, чтобы не привлекать к церемонии лишнего внимания, Джуд и Филиппа не пригласили на праздник звездных друзей. Среди гостей были только близкие и родственники. Что касается свадебного наряда, то и здесь Коэн была довольно сдержанна: пышному платью девушка предпочла короткий наряд с оборками цвета слоновой кости. А Лоу выбрал для торжественного события белую футболку, черный костюм и стильную шляпу.