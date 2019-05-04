Комедия, которая заставляет задуматься: «Ричард прощается» с Джонни Деппом в главной роли
С 10 мая в кинотеатрах Эстонии в прокат выходит фильм «Ричард прощается». Джонни Депп - в роли профессора престижного колледжа, которому жизнь преподносит сногсшибательные сюрпризы.
Долгие годы профессор Ричард старался быть примером для подражания, вести правильный образ жизни. До тех пор, пока известие о неизлечимой болезни не перевернуло все вверх дном. На несколько секунд окунувшись в бассейн в обуви и костюме, он мысленно проживает свою жизнь и осознает, что с этой минуты его дни побегут быстро и безвозвратно, словно песок сквозь пальцы. Раз уж жить осталось недолго, пусть жизнь будет веселой и беззаботной! Он бросает вызов предрассудкам и начинает жить так, как ему всегда хотелось, но он не решался!
Если уж быть самим собой, то на все сто процентов! Ричард отпускает поводья и пускается во все тяжкие. Начинается головокружительная жизнь с вкраплениями сарказма и оттенком легкого безумия. Приключения с обворожительными дамами, бесконечные вечеринки, вино, мартини и такие уроки жизни, которые просто невозможно забыть!
Харизматичный Джонни Депп в фильме «Ричард прощается» и секреты его счастливой жизни в кино с 10 мая!