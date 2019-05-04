Отвязная комедия «Простите за беспокойство»: смотри в кино с 10 мая!

Обзванивая потенциальных покупателей, Кассиус сталкивается с тотальным безразличием, когда получает совет от бывалого коллеги использовать так называемый «белый голос». С этого момента его продажи растут, и жизнь меняется, но в это время недовольные системой оплаты коллеги решают устроить забастовку и основать профсоюз.