Отвязная комедия «Простите за беспокойство»: смотри в кино с 10 мая!
Темнокожий житель Окленда Кассиус Грин живет в гараже у родного дяди, которого со дня на день могут лишить жилья за долги, поэтому парень устраивается туда, куда берут всех — в колл-центр.
Обзванивая потенциальных покупателей, Кассиус сталкивается с тотальным безразличием, когда получает совет от бывалого коллеги использовать так называемый «белый голос». С этого момента его продажи растут, и жизнь меняется, но в это время недовольные системой оплаты коллеги решают устроить забастовку и основать профсоюз.
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая.